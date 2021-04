"Top presteren op EK, dat is bijna onmogelijk, mentaal en lichamelijk"

Volgens Ruud Gullit is de fysieke belasting voor voetballers veel te groot. Dat is te zien in de blessures en doet het slechtste vermoeden voor het EK.

Heel wat spelers hebben het door het coronaseizoen, met veel wedstrijden in korte tijd, lichamelijk enorm moeilijk gehad. "Daarna wordt van de spelers ook nog even verwacht dat ze top presteren op het EK. Dit is bijna onmogelijk, mentaal en lichamelijk. Zie het aantal spelers dat voor langere tijd met blessures afhaakt of is afgehaakt. Jongens als Kevin De Bruyne, Daley Blind, Virgil van Dijk, Robert Lewandowski, Harry Kane, Sergio Ramos en zo kan je nog wel even doorgaan."

En dat zorgt ervoor dat spelers met de handrem op spelen. "De bondscoaches beleven deze laatste seizoensweken met angst en beven, maar de clubcoaches leven net zo goed in angst als ze hun spelers afstaan aan de nationale teams. Iedereen houdt elkaar gevangen en het zal erin resulteren dat iedereen z’n wedstrijden in de spaarstand zal proberen te spelen. Om energie te sparen voor het volgende duel."

Voor de spelers is er geen tijd om hun lichaam de nodige rust te geven. "De lichamen kunnen het gewoon niet aan door de roofbouw die dit coronaseizoen wordt gepleegd. Wij speelden veel minder wedstrijden, ook in de Champions League. Maar als het clubseizoen voorbij was, zette het lichaam zichzelf onbewust even uit. Om op adem en krachten te komen. Die switch-off is nodig, ook in je bovenkamer. Alleen komt het EK er nu direct achteraan en is er geen tijd om na een switch-off in een hele korte periode op te schalen naar 100 procent."