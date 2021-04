Bruno Fernandes wil contract verlengen bij Manchester United, maar er is wel een belangrijke voorwaarde aan gebonden

Sinds zijn aankomst bij Manchester United, is Bruno Fernandes de absolute uitblinker. De Portugese middenvelder was in zijn periode bij de Engelse topclub al goed voor 36 doelpunten en 22 assists in 72 wedstrijden.

Bij Manchester United zijn ze dan ook zeer tevreden over Bruno Fernandes. Ondanks dat zijn contract al tot 2025 loopt, willen ze het contract van de Portugees al met enkele jaren verlengen. De middenvelder heeft er wel oren naar, maar volgens The Sun heeft hij wel een belangrijke voorwaarde. Zo zou de Portugees enkel zijn contract willen verlengen als ook Paul Pogba, die andere sterkhouder bij Manchester United, zijn contract verlengd. Pogba wordt al enkele maanden nadrukkelijk in verband gebracht met een transfer.

