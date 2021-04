Waarom wordt zijn naam vergeten in discussie over beste spitsen ter wereld? Benzema is absolute wereldtop

Haaland, Mbappé, Lukaku, Lewandowski, Kane,... In opvallend veel lijstjes ontbreekt één naam: die van Karim Benzema. De aanvaller van Real Madrid hoort daar zeker bij, maar waarom wordt hij dan niet in de discussie betrokken?

Veel heeft te maken met zijn status in zijn thuisland Frankrijk. Benzema viel na het schandaal met een prostitutée van troon, terwijl Franck Ribéry grotendeels gespaard bleef. Sinds 2015 werd hij ook niet meer opgeroepen voor Les Bleus en de kans is bijzonder klein dat Didier Deschamps hem deze zomer een plaatsje gunt, ondanks zijn fantastische vorm. Deschamps heeft immers Mbappé...

Maar even puur sportief: Benzema staat op dit moment op dezelfde hoogte als Lukaku en Haaland. Dat Real überhaupt nog in de strijd om de landstitel zit, is grotendeels aan hem te danken. Met een assist en twee goals loodste hij gisterenavond zijn ploeg voorbij Cadiz (0-3). 21 goals in 28 wedstrijden. 11 in de laaste 9! Doe daar nog eens 5 CL-goals bij en je komt uit bij een wereldspits.

Topcijfers

De 33-jarige heeft voor Lyon en Real in totaal 128 CL-wedstrijden betwist en heeft daarin - hou u vast - 70 keer gescoord en 27 assists gegeven. Voor Real in de competitie staat de teller op 142 goals in 276 matchen. Om 12 jaar lang bij de Koninklijke een basisplaats af te dwingen, moet je nu ook wel iets kunnen. Ze hebben daar immers toch wel de gewoonte om met geld te smijten voor nieuwe topspelers.

Elk jaar zijn er wel geruchten over een toptransfer van één of andere spits, maar uiteindelijk werd het geloof in Benzema behouden. En daar geeft hij veel voor terug. Als we straks nog eens de discussie houden over wie nu de beste is, kunnen we hem er maar beter bij betrekken.