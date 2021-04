2de ploeg die naar de Premier League promoveert bekend

De ploeg van Belg Christian Kabasele is minstens zeker van de 2de plaats na de 1-0 zege tegen middenmoter Millwall. De eerste 2 plaatsen in de Championship leveren rechtsreekse promotie op. Watford degradeerde vorig jaar en zal zich nu dus proberen versterken om te voorkomen dat het volgend jaar weer slecht afloopt.

Norwich City verzekerde zich vorige week al van de promotie naar de Premier League. De eerste 2 promovendi zijn dus al gekend. De 3de promovendus wordt bepaald door een play-off systeem. De 3de in de stand speelt tegen de 6de in de stand en de 4de speelt tegen de 5de. De winnaars van die 2 halve finales spelen een finale met als beloning de promotie naar de Premier League.

Watford are back!



They've sealed promotion to the Premier League at the first time of asking.#bbcefl #bbcfootball