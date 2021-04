Bayern laat de titel nog even liggen na verrassende nederlaag

De Duitse recordkampioen Bayern München heeft punten verloren in de Bundesliga tegen Mainz. Ze verloren op bezoek bij Mainz met 2-1. Wat betekent dat voor de stand?

Bayern München kon vandaag de titel pakken als het op verplaatsing won bij Mainz. Mainz kwam al in de 3de minuut op voorsprong via Burkardt. In de 37ste minuut kon Quaison de score uitdiepen tot 2-0. Lewandowski maakte het nog heel even spannend met een goal in de 90ste minuut, maar het bleef 2-1.

Er is nog steeds een kans dat de Duitse recordkampioen de titel pakt, maar dan moet RB Leipzig morgen thuis verliezen van Stuttgart.

Als Bayern München dit jaar kampioen speelt, dan is het hun 31ste landstitel.