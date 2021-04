Emmanuel Dennis mag vertrekken bij Club Brugge en kan naar de Serie A

Club Brugge is al volop bezig met de voorbereidingen voor volgend seizoen. Niet alleen inkomend maar uitgaand staat er wat te gebeuren bij de leider in de Jupiler Pro League.

Zo wil Club onder meer een aantal spelers van de hand doen die niet meer in de plannen voorkomen. Emmanuel Dennis hoort alvast bij die groep. Hij speelt momenteel op huurbasis bij FC Köln maar dit was nog geen succes voor de Nigeriaan. In 9 wedstrijden kwam hij nog niet tot scoren en kon hij één assist geven.

Volgens Het Laatste Nieuws is een oplossing in de maak voor de Nigeriaanse aanvaller. De krant beweert dat het kamp-Dennis inmiddels de onderhandelingen heeft opgestart met onder meer Atalanta Bergamo. De Italiaanse (sub)topper zou ondanks zijn tegenvallende seizoen nog steeds interesse hebben in de 23-jarige aanvaller.



Volgens Transfermarkt.com is Dennis zijn marktwaarde momenteel €11 miljoen. De kans lijkt klein dat Club Brugge dit bedrag gaat krijgen van Atalanta want hij gaat zijn laatste contractjaar in bij Club Brugge.