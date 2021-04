RETRO- 2013, de voorlopig laatste bekertriomf van KRC Genk

Zondag is het zover. Dan kruist KRC Genk de degens met Standard. Inzet: de vijfde bekerwinst sinds de oprichting van de fusieploeg. In deze reeks blikken we terug op de vier vorige Genkse bekertriomfen. Vandaag blikken we terug op de (voorlopig) laatste bekertriomf van KRC Genk in 2013.

Cercle Brugge -KRC Genk: 0-2

Doelpunten: 84’ Kumordzi 0-1, 89’ Vossen 0-2.

Opstelling Cercle Brugge: Verbist, Cornelis, Wils, Mertens, D’Haene (88’ Boghossian), Vidarsson, Smolders, Carvalho, Boi (66’ Bakenga), Uchebo, Rudy (86’ Buyl). Coach: Lorenzo Staelens.

Opstelling KRC Genk: Köteles, Tshimanga, Koulibaly, Simaeys, Anele, Buffel, Kumordzi, Hyland, Monrose, De Ceulaer, Vossen. Coach: Mario Been.

Zware loting

Dat KRC Genk in het seizoen 2012-2013 überhaupt tot op de Heizel raakte, was al een knappe prestatie. Acht jaar later kan toenmalig Genk-coach het parcours nog perfect navertellen. "Ik denk dat we achtereenvolgens Standard, Zulte Waregem en Anderlecht uitschakelen, stuk voor stuk topploegen." Vooral die dramatische halve finale tegen Anderlecht spreekt nog steeds tot de verbeelding. "Dat is een match die me altijd zal bijblijven", vertelt Jelle Vossen. "Die strafschoppenreeks waarbij zelfs de keepers moesten trappen... Onvergetelijk. Ik heb het er nu nog regelmatig met Olivier Deschacht over."

Supporteren voor Cercle Brugge

Voor Jelle Vossen werd de bekerfinale nóg wat unieker. De tegenstander was immers Cercle Brugge, waar Vossen een erg goed seizoen kende. "Ik weet nog dat ik voor hun halve finale tegen KV Kortrijk supporterde voor een zege van de Vereniging. Dat het uitgerekend tegen mijn ex-ploegmaats was, maakte het nog mooier", aldus Vossen.

De wedstrijd: zenuwachtigheid troef

De finale tussen KRC Genk en Cercle Brugge draaide niet uit op een legendarische wedstrijd. "Wat me opviel, was die blauwe massa. Het was een volksverhuizing van jewelste naar Brussel, maar de wedstrijd op zich verliep erg moeizaam", vertelt Mario Been.

"Wij hadden echt een leuke ploeg, dat hadden we ook al in Europa getoond, maar de spanning zat er duidelijk goed op bij ons. En laat ons ook niet vergeten dat Cercle ook gewoon over een goed elftal beschikte. Met Verbist hadden ze een goede doelman. Daarnaast liepen er met jongens als Carvalho, Smolders en Uchebo wel heel wat kwaliteit rond."

"Het was geen geweldige match, een saaie match zelfs. We hadden het lang niet onder de markt', geeft Jelle Vossen, aanvoerder tijdens de bekerfinale, aan. "We waren voor de aftrap de torenhoge favoriet, maar het duurde heel lang vooraleer we onze dominantie konden omzetten. Dat doelpunt van Kumordzi was een enorme verlossing."

De chip van Vossen

De kers op de Genkse taart kwam er vlak voor het verstrijken van de negentig minuten. Thoms Buffel bediende Jelle Vossen, die met een bekeken stiftertje Bram Verbist te grazen nam. 2-0, en Genk klaar voor een lange feestnacht. "Ik kende nog heel veel jongens van Cercle, wat het allemaal al zo speciaal maakte. Om dan nog te scoren in het Koning Boudewijnstadion en als kapitein die beker omhoog te steken... fantastische momenten. Achteraf is dat doelpunt nog wel enkele keren ter sprake gekomen met Bram Verbist", knipoogt Jelle Vossen.

"Wat volgde, was een waanzinning volksfeest, ongelooflijk", lacht Mario Been. "Er werd een podium neergepoot in het centrum van Genk. Duizenden mensen waren daar met ons aan het vieren. Ik denk niet dat veel mensen de dag erna op hun werk zijn geraakt. Wij hebben in elk geval niet getraind. Wat had ik een heerlijke tijd bij KRC Genk", besluit Mario Been.

Hand vol voor Denier en Martens?

Zondag gaat KRC Genk tegen Standard op zoek naar de vijfde beker uit de geschiedenis. Kunnen Pierre Denier en Guy Martens, twee Genkse iconen, zondagavond laat poseren met uitgestoken hand? Zij zijn de enige twee Genkies die de vier bekertriomfen op hun palmares hebben staan.