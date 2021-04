Italiaanse bond zet mogelijk toekomstig dissidente clubs al buitenspel: Super League? Geen Serie A meer

De Italiaanse voetbalfederatie heeft zich gewapend tegen mogelijk toekomstige plannen om een Super League op te richten. Ze hebben immers een reglementswijziging doorgevoerd om dat te verhinderen.

Clubs die in een andere competitie willen uitkomen, mogen niet meer in de nationale reeksen spelen. De FIGC maakte de regelverandering vandaag bekend. Met Juventus, Inter en AC Milan waren er ook in Italië drie dissidente clubs.

FIGC-voorzitter Gabriele Gravina na een nationale raad: "Een club die zich zou verbinden met competities die niet door de bond, UEFA of FIFA erkend zijn, verliest zijn lidmaatschap van de competitie." De beslissing werd unaniem genomen.