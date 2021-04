UEFA maakt géén uitzondering: Europese voetbalbond moet bepalen of carrière van Zlatan voorbij is

UEFA heeft aangekondigd dat er een onderzoek wordt geopend naar Zlatan Ibrahimovic. En de inzet is héél groot. Is de carrière van de aanvaller voorbij?

Zlatan Ibrahimovic verlengde onlangs zijn contract bij AC Milan met één seizoen, maar voor hetzelfde geld mag de Zweed de voetbalschoenen alsnog opbergen. UEFA heeft aangekondigd een onderzoek te openen.

Ibracadabra is namelijk voor tien procent de eigenaar van Bethard. Een profvoetballer mag volgens de reglementen géén eigenaar zijn van een gokbedrijf. Een ethische onderzoeker moet bepalen hoe groot de rol van Zlatan is.

Einde carrière?

Ibrahimovic riskeert een schorsing van drie jaar. Op zijn leeftijd is dat heel simpel: einde carrière. Al is het maar de vraag of de Europese voetbalbond zo'n straf ook effectief gaat durven uitspreken.