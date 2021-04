Geen Ronaldo meer bij Juventus volgend seizoen? Oude Dame in vieze papieren, geruchtenmolen draait

Juventus is niet zeker dat het volgend jaar de Champions League speelt, de Oude Dame heeft nog vijf wedstrijden om de scheve situatie recht te trekken. Cristiano Ronaldo wil koste wat het kost op het kampioenenbal spelen, maar wat als Juventus zich nu niet kan plaatsen?

De geruchtenmolen draait weer op volle toeren rond Cristiano Ronaldo. Als Juventus zich volgend seizoen niet kan kwalificeren, zou de Portugees weggaan uit Turijn. Volgens Tuttosport heeft Ronaldo twee opties…

Een terugkeer naar Real Madrid is uitgesloten, dat zei Real-voorzitter, Florentino Perez, eerder al. Die andere ex-club van de aanvaller, Manchester United, zou wel een optie zijn. Volgens La Gazzetta Dello Sport, voert de makelaar van Cristiano al verkennende gesprekken in Manchester. Ook Franse miljardenploeg PSG zou heel geïnteresseerd zijn in de Portugese aanvaller.