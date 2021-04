Timothy Castagne en Leicester City komen dichter bij kwalificatie voor de Champions League: "Het was een zeer belangrijke wedstrijd"

Timothy Castagne, Youri Tielemans en Leicester City hebben weer een stap gezet richting de UEFA Champions League door het Crystal Palace van Christian Benteke te verslaan. Het werd maandagavond 2-1 voor de Foxes.

"Het was een zeer belangrijke wedstrijd voor ons. Het was niet gemakkelijk omdat Crystal Palace een goede wedstrijd speelde, maar we slaagden erin om de zaken om te draaien en we deden het uitstekend," zei Timothy Castagne na de wedstrijd.

Het was een perfecte avond voor de Belgische verdediger, want hij kon ook de netten laten trillen met een mooi doelpunt. "Het was een geweldig doelpunt, en nog met links ook, dus ik mag niet klagen," glimlachte hij. "Het bracht ons terug in de wedstrijd en we wisten dat we tijd hadden om een tweede te scoren, dus ja, het was een belangrijk doelpunt, maar het zijn de drie punten die tellen," concludeerde onze landgenoot.

Het zijn inderdaad drie cruciale punten voor Leicester City in de strijd voor Champions League-kwalificatie, want de Foxes staan nu vier punten los van Chelsea, de nummer vier in de Premier League en zeven punten los van West Ham, de nummer vijf in de Premier League.