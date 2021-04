Opvallend bericht uit Nederlandse Eredivisie: bekende rapper wil noodlijdende club kopen

ADO Den Haag zit in financiële problemen en de club staat te koop voor 7 miljoen euro. Nu is er wel een geïnteresseerde die heel wat minder biedt. De rapper Boef liet op zijn Instagram weten dat hij een bod van twee miljoen wil doen.

Soufiane Boussaadia - beter bekend als Boef - heeft al langer interesse om een Nederlandse club te kopen. Vorig jaar sprak hij er nog over om AZ over te nemen. Maar met ADO zou zich wel een opportuniteit voordoen. De nummer 18 uit de Eredivisie is niet meer in staat om de spelerslonen van de komende maanden te betalen. Het faillissement dreigt...

De Chinese eigenaars willen de club verkopen en vragen zo'n zeven miljoen euro, met een voorschot van twee miljoen. Daarmee zouden ze het seizoen kunnen afsluiten.