Het zit diep bij de Manchester United-fans: villa van bestuurder aangevallen

De démarche richting Super League is bijzonder slecht gevallen bij de fans van de Engelse clubs. Ook bij Manchester United was het heel onrustig en in de nasleep van de affaire gaf sterke man Ed Woodward er zijn ontslag. Maar hij werd nog geviseerd.

Woodward stapt na dit seizoen op als vice-CEO van United. Na de onlusten aan het trainingscentrum van United trokken een aantal supporters richting het 2 miljoen pond dure huis van Woodward en probeerden binnen te dringen. De politie was snel aanwezig en er was enkel schade aan de hekken en er werd een bommetje in de tuin gesmeten. De Super League blijft nazinderen in de Premier League. Arsenal heeft al gezegd dat ze in dialoog willen gaan met de ontevreden fans en ook de andere clubs moesten al heel mooie woorden gebruiken. Maar de eigenaars liggen wel nog steeds onder vuur.