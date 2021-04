Louwagie blijft hoopvol richting Europees ticket en is ook scherp richting critici: "Dat heeft me gechoqueerd"

AA Gent heeft er een zeer lastig seizoen opzitten tot dusver. En toch is Europees voetbal nog steeds mogelijk via play-off 2. "Gent komt terug", is Michel Louwagie alvast optimistisch. Al heeft ook hij de teleurstellingen gevoeld.

"Wat mij gechoqueerd heeft, is dat men voor de eerste keer ook de voorzitter door de modder heeft getrokken. Dat vind ik onterecht, na het parcours dat we samen hebben gereden", aldus Michel Louwagie in Het Laatste Nieuws.

Fouten

"Dat er fouten zijn gebeurd, dat klopt. Maar nu is alles disproportioneel. Plotseling is alles vergeten: de schuldafbouw, de infrastructuur waarmee we op dat vlak nummer één zijn in België, de evolutie naar een topclub, zes jaar na elkaar Europees voetbal, ..."

"Er zijn behalve Club Brugge maar weinig ploegen in België die dat kunnen zeggen. Geduld en respect zijn er niet. 'De voorbije 20 jaar zijn goed geweest, maar ga nu alletwee maar zo snel mogelijk naar huis'. We hebben pas op de slotspeeldag het echte Gent gezien, er waren de omstandigheden met vele covidgevallen doorheen het jaar, ..."