Portugal naar EK met doelpuntenmachines, drie spelers hebben 25 goals of meer

Andre Silva van Frankfurt, Bruno Fernandes van Manchester United en Cristiano Ronaldo van Juventus hebben allemaal 25 goals of meer gescoord dit seizoen. Zij zullen dus in topvorm aantreden op het EK.

De drie aanvallende spelers zijn niet de enigen die een goed seizoen draaien. Ook verdediger Ruben Dias van Manchester City draait een mooi seizoen. De verdediger is een rots in de branding bij de Citizens, die zeer waarschijnlijk de titel gaan pakken dit seizoen. Ook in de Champions League maakt Manchester City nog kans op de eindwinst.

Portugezen Bernardo Silva en Cancelo hebben ook hun aandeel in het succes van de ploeg uit Manchester.

