Belgen beslissend bij Jong PSV

Jong PSV speelde op 30 april op verplaatsing bij Telstar in de Nederlandse tweede klasse. Twee jonge Belgen waren belangrijk voor de ploeg uit Eindhoven.

Jong PSV staat slecht 15de in de rangschikking en kon wel punten gebruiken. Het speelde tegen Telstar, de 13de in de stand. Ex-Zulte Waregemspeler Glynor Plet maakte de openingstreffer voor Telstar. De jonge Eindhovenaars maakten in minuut 34 gelijk via Nigel Thomas. De assist kwam van de 18-jarige Belg Johan Bakayoko.

In de tweede helft scoorde Frank Korpershoek de 2-1 voor Telstar, maar Jong PSV knokte zich terug in de wedstrijd. In minuut 92 zorgden twee Belgen voor de gelijkmaker, de 19-jarige Emmanuel Matuta deed de netten trillen op aangeven van Bakayoko.