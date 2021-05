Ook Messi in actie tegen online misbruik: "Achter elk account zit een mens van vlees en bloed"

Messi rondde vandaag de kaap van 200 miljoen volgers op Instagram, hij is daardoor de zevende meest gevolgde persoon op het online platform. De aanvaller maakte gebruik van het moment om een boodschap naar al zijn volgers de wereld in te sturen.

“Het is belangrijk om te beseffen dat er achter elk account een mens van vlees en bloed schuilt. We zien meer en meer online misbruik en het wordt steeds erger en erger, zonder dat we er iets aan doen om het te stoppen. Ik zou graag willen dat jullie, mijn 200 miljoen volgers, 200 miljoen voorbeeldige mensen worden die de sociale media een veilige en respectvolle plaats maken”, aldus de Argentijnse superster.

Lionel Messi just reached 200 million followers on Instagram.



Instead of celebrating the landmark, he asked his followers to be the change in the fight against online abuse. pic.twitter.com/ap4slURN7S