Manager Pogba: "Een ruildeal tussen Hazard en Pogba? Waarom niet?"

De makelaar van Paul Pogba, Mino Raiola, heeft er geen geheim van gemaakt dat een overstap naar Real Madrid nog steeds tot de mogelijkheden behoort voor de Fransman. Raiola lanceerde vervolgens een gerucht op een verrassende ruildeal.

Mino Raiola, die een aantal voetbalsterren vertegenwoordigt, sprak in een uitgebreid interview met AS. Pogba zou titels willen pakken en de Champions League willen winnen, maar de vraag is nu of dat wel gaat met Manchester United. Raiola is in ieder geval niet tegen een transfer naar de koninklijken uit Madrid.

De Nederlands Italiaanse voetbalmakelaar had een verrassende uitspraak in het interview, die ongetwijfeld de geruchtenmolens zullen voeden. “Een ruildeal tussen Hazard en Pogba? Waarom niet, als beide partijen daar blij mee zijn”

Of Hazard naar Manchester United zou willen, is nog maar de vraag. De Rode Duivel heeft namelijk een rijk verleden bij Chelsea, een rivaal van Manchester United.