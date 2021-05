Ex-Rouche Theate heeft zijn revanche beet: "Voor iedereen die me vertrouwen gaf. En voor iedereen die me geen vertrouwen gaf!"

Een oerschreeuw en een sprint richting bank om trainer Alexander Blessin in de armen te vliegen. Arthur Theate was blij met zijn vierde goal van het seizoen. "Dit is voor alle mensen die me vertrouwen gaven. En voor zij die me geen vertrouwen gaven", knipoogde hij.

't Was toch wel een speciale match voor Theate, die bij Standard geen contract kreeg aangeboden en transfervrij naar Oostende trok. Daar is hij al een heel seizoen sterkhouder en er wordt de 20-jarige verdediger een mooie toekomst voorspeld.

"Ik was gewoon heel erg blij", zei Theate achteraf. "Het was een mooi moment voor mij, voor mijn ouders, voor mijn familie, voor iedereen die in me geloofde en me vertrouwen gaf. En ook gericht aan iedereen die me geen vertrouwen gaf", gaf hij toch een kleine sneer richting de Rouches.

In eerste instantie ook voor de trainersstaf, want die zagen direct zijn kwaliteiten. "Zonder hen zou ik hier nu niet zitten. Ik moet hen voor veel dankbaar zijn."

De twee tegentreffers net voor rust waren wel een smet. Blessin, de perfectionist, haalde het ook aan. "We waren te relax", knikte Theate. "We waren niet voorzien op Standard die de stilstaande fases zo snel nam. We moeten harder op de bal verdedigen. Tijdens de rust zette de coach ons weer op scherp."