Courtois geeft fout toe tijdens afgelopen wereldkampioenschap: "Ik was boos op dat moment"

Bij veel Belgen zit het verlies van de halve finale op het wereldkampioenschap voetbal nog vers in het geheugen. Ook bij de man die op dat moment tussen de palen stond, Thibaut Courtois. De keeper van de Rode Duivels was boos en zei achteraf dingen die hij niet had moeten zeggen, zegt hij zelf.

Het 1-0 verlies van België op het WK tegen Frankrijk kwam hard aan voor Courtois. De ontgoocheling na de wedstrijd sloeg toe, de Limburger zei achteraf in een interview dat ‘Frankrijk met 11 spelers in doel stond en niet voetbalde’. Van die uitspraak heeft onze landgenoot nu spijt. Dat geeft hij toe in een interview met de Franse zender TF1.

"Het was een overdreven reactie, maar je moet wel boos zijn als je voor het eerst in je carrière in de halve finales van een WK staat en met 1-0 verliest. Ik was gewoon teleurgesteld”, aldus de Belgische doelman.