Jonge verdediger van Arsenal kan op interesse rekenen van KV Oostende

Bij KV Oostende hebben ze een nieuwe verdediger op het oog. De Kustboys denken aan Zach Medley, een 20-jarige Engelsman die op dit moment eigendom is van Arsenal. Hij wordt dit seizoen wel uitgeleend aan Kilmarnock.

Jack Hendry, die wordt gehuurd van Celtic, en Arthur Theate, die een sterk seizoen speelt in het centrum van de KVO-defensie, zijn er nog niet zeker van of zij na dit seizoen bij KV Oostende zullen blijven.

Bij KV Oostende houden ze dan ook rekening met een mogelijk vertrek en de club heeft al een potentiële vervanger gevonden. Volgens Het Nieuwsblad is KVO namelijk geïnteresseerd in Zach Medley. De verdediger is eigendom van Arsenal, maar wordt dit seizoen wel uitgeleend aan het Schotse Kilmarnock.