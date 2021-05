Verbreekt Roberto Martinez zijn contract deze keer wel? 'Engelse topclub zet bondscoach van Rode Duivels met stip op één'

Tottenham Hotspur ziet in Roberto Martinez dé ideale opvolger van José Mourinho. De Engelse topclub wil de bondscoach van de Rode Duivel meteen na het EK laten overvliegen naar Londen.

Dat meldt The Sun. Roberto Martinez staat al langer in de belangstelling van Tottenham Hotspur, maar de Spanjaard is deze keer de absolute topkandidaat om er volgend seizoen in de dug-out te zitten.

Dat wil zeggen dat Martinez rond de tafel moet met de Belgische voetbalbond. Het contract van de selectieheer loopt namelijk pas af na het winterse WK in Qatar. De Spanjaard wimpelde de voorbije jaren meermaals een lucratief voorstel af uit respect voor de Rode Duivels, maar de kans lijkt héél klein dat hij de lokroep van the Spurs kan weerstaan.”