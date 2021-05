Keert ex-speler van Manchester United terug naar Engeland? Kersverse Premier League-club toont interesse

Ashley Young vorig jaar in januari van Manchester United naar Inter. Bij de Italiaanse topclub krijgt hij geregeld zijn kans, want dit seizoen speelde Young nog mee in 23 wedstrijden in de Serie A. Daarin was hij goed voor 3 assists.

Toch lijkt hij komende zomer opnieuw te vertrekken. Volgens Fabrizio Romano zou Ashley Young op weg zijn naar Watford. Young was in het verleden al actief bij Watford en de club speelt volgend seizoen opnieuw in de Premier League.

Watford have opened talks to bring Ashley Young back at Vicarage as a free agent. If Inter won’t offer him a new contract at the end of the season, there will be “huge chances” for Young to come back at Watford. 🟡⚫️ #WatfordFC #Inter