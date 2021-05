Einde van een tijdperk: negen jaar en (waarschijnlijk) negen titels later vertrekt hij als legende bij Bayern München

Javi Martínez is bezig aan zijn laatste weken bij Bayern München. De leider uit de Bundesliga liet weten dat de 32-jarige verdediger, wiens verbintenis deze zomer afloopt, geen nieuw contract krijgt.

Martínez speelde in totaal negen jaar voor der Rekordmeister. "Ik ben trots op het feit dat ik negen jaar lang deel heb mogen uitmaken van de Bayern-familie", stelt Martínez in een reactie op de clubsite. "Ik wil de club en met name de fans dan ook hartelijk bedanken. München is in al die jaren echt mijn thuis geweest en ik heb altijd het uiterste van mijzelf voor de club gegeven."

"Ik ben dankbaar voor alle prijzen die we samen hebben gewonnen en de supporters hebben voor altijd een plekje in mijn hart."

Technisch directeur Hasan Salihamidzic is lyrisch over de periode van Martinez bij Bayern. "Niet alleen op het veld maar ook in de kleedkamer was hij bepalend. Zijn prestaties zijn haast niet te evenaren. Zeker in de topwedstrijden was Javi van onschatbare waarde voor ons, met name in de Champions League-finale van 2013 (2-1 winst op Borussia Dortmund, red.). Javi is een veelzijdige speler die altijd het belang van het elftal op de eerste plaats stelt. Hij hoort echt bij de Bayern-familie en dat zal ook nooit meer veranderen", aldus Salihamidzic.