Lehmann ontslagen bij Hertha Berlijn: "De club neemt afstand van elke vorm van racisme"

De ex-goalie van de Duitse nationale ploeg, Jens Lehmann, is ontslagen bij Hertha Berlijn. Lehmann zat in het bestuur van de Berlijnse ploeg maar mag nu dus zijn koffers pakken. De reden? Een racistisch uitlating over ex-Duitse international Dennis Aogo.

Dennis Aogo was dinsdag te gast bij Sky Sports voor de wedstrijdbespreking van Manchester City tegen PSG. Lehmann vroeg in een uitgelekt Whatsapp bericht of ‘Aogo daar zat voor het quota zwarten te respecteren’. Later deelde Aogo zelf het uitgelekt bericht op zijn Instagram, gevolg: de post ging viraal en Lehmann werd ontslagen uit het bestuur van Hertha Berlijn. De voorzitter van Hertha Berlijn reageerde al op het voorval: “Zulke uitlatingen komen op geen enkele manier overeen met de waarden waar onze club voor staat. Wij nemen afstand van elke vorm van racisme”, aldus Werner Gegenbauer voorzitter van Hertha Berlijn. ℹ️ Werner #Gegenbauer zur Personalie #Lehmann: „Solche Einlassungen entsprechen in keiner Weise den Werten, für die Hertha BSC steht und sich aktiv einsetzt. Wir distanzieren uns von jeglicher Form des Rassismus und begrüßen den Schritt der TENNOR Holding.“#HerthaFürVielfalt pic.twitter.com/XT4G1VuUcJ — Hertha BSC (@HerthaBSC) May 5, 2021