🎥 Trailer van documentaire rond Sir Alex Ferguson is uitgebracht en het ziet er geweldig uit!

Om 21 mei wordt in de UK en Ierland een documentaire rond Sir Alex Ferguson openbaar gemaakt. De naam van de documentaire is 'Sir Alex Ferguson: Never Give In'. De trailer werd vandaag uitgebracht en het doet ons al verlangen naar meer. U kan de trailer hieronder bekijken.