Alderweireld kan terugkeren naar zijn oude liefde

Marc Overmars laat de deur op een kier voor een terugkeer van Toby Alderweireld naar Ajax. Al moet hij wel betaalbaar zijn.

Ajax gaat wel wat doen op de zomerse transfermarkt. Dat is wat directeur voetbalzaken Marc Overmars in ieder geval vertelt in een interview met De Telegraaf. "Je kijkt altijd naar Nederlandse topspelers, hoewel Toby een Belg is. Naar Nederlandse internationals die te betalen zijn en ons sterker maken: dat is het uitgangspunt als je iemand met ervaring haalt”, zet Overmars de deur open voor Alderweireld, zonder de Ajax-filosofie uit het oog te verliezen. “Tegelijkertijd kijk je naar jonge betaalbare spelers, die zich hier kunnen ontwikkelen tot topspelers”, klonk het namelijk nog.

Alderweireld verliet in 2013 Ajax voor Atlético Madrid. Via een uitleenbeurt aan Southampton werd hij in 2015 definitief getransfereerd naar Tottenham. Daar loopt zijn contract nog tot de zomer van 2023.