Ex-doelman PSG komt om het leven

Christophe Revault werd vandaag levensloos gevonden in zijn woning.

De voormalige doelman van Le Havre, PSG, Rennes en Toulouse, Christophe Revault, werd vandaag levensloos aangetroffen in zijn woning, dat meldt Le Courrier Gauchois. De Franse voetbalwereld is in shock van dit nieuws, want Revault is een echte legende van het Franse voetbal. In totaal speelde hij 354 wedstrijden in de Ligue 1.

In 2010 stopte Revault met voetballen bij Le Havre, maar hij bleef wel bij de club als scout. Hij deed ook dienst als interimcoach en als sportief directeur. We leven mee met de familie, vrienden en de club van Revault.