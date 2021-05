Dani Alves viert 38ste verjaardag

Dani Alves viert vandaag zijn 38ste verjaardag.

Dani Alves is op zijn 38ste nog steeds actief als voetballer. Sinds augustus 2019 speelt de Braziliaanse rechtsachter terug in zijn thuisland bij Sao Paulo. Alves maakte een prachtige carrière. Hij speelde voor Sevilla, werd een ster in Barcelona, speelde een jaar bij Juventus en sloot zijn Europese carrière af bij PSG.

Dani Alves ging in 2014 de wereld rond toen hij racistisch bejegend werd. Op het veld van Villarreal werd er een banaan naar zijn hoofd geslingerd toen hij een hoekschop wou trappen. De rechtsachter pakte de banaan op van de grond en at er een stuk van. Een mooie reactie op onacceptabel gedrag van de Villarrealfans.