Papa Witsel geef voetbalminnend België plots hoop: "Axel mag beginnen lopen op het veld"

De UEFA heeft beslist om de EK-selectie uit te breiden naar 26 namen. Dat zal als muziek in de oren klinken bij bondscoach Roberto Martinez en enkele Rode Duivels. Voor Axel Witsel ziet de wereld er plots zo misschien wel helemaal anders uit.

Door de vrijgekomen plaatsen kan Martinez het gokje van Witsel wel eens gaan nemen. Bovendien verloopt de revalidatie van zijn achillespeesblessure bemoedigend, dat vertelt Thierry Witsel in Het Laatste Nieuws.

"Axel mag beginnen lopen op het veld. We moeten zien hoe hij daar op reageert. We zitten alleszins vergevorderd in de revalidatie - dat is het belangrijkste. De intensiteit zal nog worden opgedreven. Binnenkort kunnen we wellicht een betere inschatting maken.”

“Het staat ons alleszins toe om te hopen, maar we mogen niet vergeten dat hij lang niet op het veld gestaan heeft. Stel - en ik zeg duidelijk stel - dat hij wordt opgeroepen, ben ik niet zeker dat hij meteen zal spelen in de groepsfase. Misschien nadien af en toe een invalbeurt. We zien wel", besluit hij.