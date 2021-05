Een panenka: mooi als je het scoort, belachelijk als je mist. Vraag maar aan Aguero...

Manchester City kon vandaag kampioen spelen tegen Chelsea. Manchester City tegen Chelsea is ook een soort van generale repetitie op de finale van de UEFA Champions League. Het was dus een belangrijke wedstrijd voor Sergio Aguero en co.

Net voor rust kreeg City de kans om hun voorsprong tegen The Blues te verdubbelen vanop de penaltystip. Aguero, die volgend seizoen vertrekt, kon zichzelf een mooi afscheidsgeschenk geven, door te scoren in de wedstrijd waar de blauwhemden uit Manchester kampioen spelen, en gaf de penalty. De Argentijn probeerde het mooi te doen met een panenka, altijd mooi als het lukt, maar een beetje belachelijk als het mislukt. Belachelijk, zo zag de penalty er van de City-spits dus uit…

Oh no, Sergio 😂



Aguero's Panenka penalty does not go to plan...



📺 Watch on Sky Sports PL

📱 Follow #MCICHE here: https://t.co/S7lwC0ycHc

📲 Download the @SkySports app! pic.twitter.com/4zOLsnCK2A