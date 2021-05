Benteke bevestigt bloedvorm: Rode Duivel scoort al na 65 seconden

Benteke en Crystal Palace zijn al zo goed als gered, maar om 100% zeker te zijn, moesten de Londenaren vandaag nog winnen op het veld van hekkensluiter Sheffield United. De wedstrijd begon al goed, met een doelpunt van Benteke na 65 seconden.

Het gaat goed met Rode Duivel Christian Benteke. Weldra gered in de Premier League en er dit seizoen al zeven tegen de touwen hangen. Met de spits zijn zevende goal van dit seizoen, doet hij beter dan de vorige drie campagnes bij elkaar. Daarin scoorde ‘Big Ben’ opgeteld zes keer.

In de wedstrijd tegen de laatste uit het klassement, Sheffield United, begonnen Benteke en co dus goed met een snelle goal, amper een minuut nadat de scheidsrechter op zijn fluit had geblazen voor het begin van de wedstrijd.