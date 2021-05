Wie wordt de nieuwe trainer van Alderweireld en co? "Dat moeten we deze zomer bespreken"

Tottenham verloor deze middag van Leeds United. Tijdens de persconferentie werd er aan interimcoach Ryan Mason gevraagd waar zijn toekomst ligt. Want het is allemaal heel onduidelijk bij de withemden van Londen, na het ontslag van José Mourinho, wie er nu volgend seizoen hoofdcoach wordt.

“Mijn toekomst moet ik deze zomer bespreken met Tottenham. Mijn focus als coach op dit moment ligt op de volgende wedstrijd. Vandaag verloren we van Leeds en ik ben heel erg teleurgesteld”, aldus Ryan Mason tijdens de persconferentie na de wedstrijd tegen Leeds United.

🗣"Them discussions need to be had over the summer, there are some great players and tools to work with next season"



Tottenham interim boss Ryan Mason was asked what sort of job the next manager will have on their hands pic.twitter.com/FRyEk8JcFe