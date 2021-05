Feyenoord wil geen erehaag vormen voor Ajax: "In Nederland doe je dat niet"

Ajax speelde vorig weekend kampioen tegen FC Emmen. Dit weekend spelen de Amsterdammers tegen Feyenoord. De trainer van Feyenoord, Dick Advocaat, zei dat ze in Rotterdam niet van plan zijn om een erehaag te vormen voor de recente landskampioen van Nederland.

In Engeland is het de traditie dat de spelers van de tegenpartij een erehaag vormen voor de kampioen van hun land, in Nederland niet.

“Het is niet de gewoonte in Nederland om een erehaag te vormen voor de kampioen, waarom zouden wij dan het voortouw nemen? We zullen de Ajacieden echter wel feliciteren met het winnen van de beker en kampioen te spelen. Dat is een mooie prestatie”, aldus Feyenoordtrainer Dick Advocaat in een interview met De Telegraaf.

Ajax is dus al kampioen, het is voor hen eigenlijk een beetje een veredelde oefenwedstrijd tegen Feyenoord. De trainer van Ajax, Ten Hag, gaf wel aan dat ze gingen voor de winst in Rotterdam. Feyenoord staat momenteel vijfde in de Eredivisie, en speelt nog voor een Europeesticket.