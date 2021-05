Wil Standard afscheid nemen van zijn spits? Twee concrete pistes op tafel

Jackson Muleka is het goudhaantje van Standard. De interesse die hij bij enkele clubs gewekt heeft is groot.

Standard haalde vorige zomer een knappe transfer binnen door Jackson Muleka weg te plukken bij TP Mazembe. Zijn sterke prestaties zijn ook dit seizoen enkele Europese clubs zeker niet ontgaan. Volgens La Dernière Heure staan er twee Franse clubs met een officieel bod klaar.

Mulka heeft bij Standard een contract van vier seizoenen getekend, want een overstap dus niet zo simpel zal maken. Naar verluidt is er ook interesse van Engelse clubs, maar is die veel minder concreet.

Standard lijkt op dit moment niet echt van plan om de spits te laten vertrekken, of er zou een heel goed bod moeten komen. De marktwaarde van Muleka zou rond de acht miljoen euro liggen, aldus La Dernière Heure. Bovendien moet Standard 30 procent van de meerwaarde van een transfer laten aan TP Mazembe.