Pikt Cristiano Ronaldo ook tegen AC Milan zijn doelpuntje mee?

Om de landstitel wordt niet meer gespeeld in de Serie A. Met nog vier speeldagen te gaan kan leider Inter niet meer bijgebeend worden. Maar de strijd om de Europese plaatsen belooft wel nog spannend te worden.

Juventus en AC Milan kunnen bij winst een grote stap dichter komen bij een Champions League-ticket. Beide ploegen staan nu op 69 punten en doen er dus goed aan vol voor de winst te gaan. Spektakel verzekerd!

Doorbreekt AC Milan de vloek in Turijn?

AC Milan houdt geen goeie herinneringen over aan hun meest recente bezoeken aan Turijn. Het is al geleden van 5 maart 2011 dat de Milanezen de Oude Dame nog eens in eigen huis konden verslaan in competitieverband. Het werd toen 0-1 na een doelpunt van Gennaro Gattuso. Toch zal de ploeg van Stefano Pioli met vertrouwen naar Turijn afreizen, want zelden presteerde AC Milan beter in uitduels dan dit seizoen. Zo werd er pas twee keer op verplaatsing verloren en won Milan onder meer bij AS Roma en landskampioen Inter. Juventus verloor thuis al van Benevento en Fiorentina, twee laagvliegers in de Serie A.

Pikt Ronaldo opnieuw zijn goaltje mee?

Met 27 goals is Cristiano Ronaldo niet alleen topschutter van Juventus, maar van de ganse competitie. Vorig seizoen was hij nog goed voor 31 doelpunten en dat aantal kan hij wel eens gaan evenaren. Bovendien werd hij sinds zijn komst naar Juventus nog nooit topscorer van de Serie A en dus zal hij extra gemotiveerd zijn om te blijven scoren. De vorige speeldag tegen Udinese was hij nog goed voor twee doelpunten. Laat Ronaldo tegen AC Milan opnieuw de netten trillen?

Waar kan je op inzetten?

Beiden teams scoren dit seizoen heel vlot, hoe kan het ook anders met Ronaldo en Ibrahimovic in de spits! Beide teams scoren, odd 1.68.

Juventus moet echt punten pakken om Champions League votebal volgend seizoen te verzekeren. Juventus wint, odd: 1.80.

Cristiano Ronaldo scoorde al 27 keer dit siezoen in de Serie A, de topscoorder. Scoort hij vanavond alweer? Ronaldo soort op ieder moment, odd: 1.74.