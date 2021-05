Premier League van volgend seizoen begint vorm te krijgen, ook West Brom degradeert

Vandaag speelde West Brom een wedstrijd op Arsenal, dat is altijd een moeilijke wedstrijd voor een ploeg uit de onderste regionen. West Bromwich Albion verloor op het veld van The Gunners en degradeert samen met Sheffield United naar de Premier League.

Na het verlies van West Brom tegen Arsenal, degraderen The Baggies nu volgend seizoen ook honderd procent zeker naar de Engelse tweede klasse. Sheffield United was al zeker van de degradatie en worden nu vergezeld door The Albion. Norwich en Watford, de nummer 1 en 2 uit The Championship, promoveren dan weer naar de Premier League volgend seizoen.

Er wordt nog één switch doorgevoerd vooraleer alle ploegen van de Premier League volgend jaar gekend zijn. Dat wil zeggen dat er nog één ploeg zakt, en één ploeg stijgt. De ploeg die stijgt zal bepaald worden door een eindronde van de nummers 3 tot 6 in The Championship. Fulham zal waarschijnlijk de derde degradant worden naar de Championship, zij staan momenteel op negen punten van een veilige positie in de Premier League, maar je weet maar nooit natuurlijk in het voetbal…