Gianluigi Buffon speelt open kaart en komt met aankondiging over zijn toekomst (bij Juventus)

Op zijn 43ste gaat Gianluigi Buffon nog altijd mee in de voetbalwereld. Gaat dat ook volgend jaar nog blijven? Indien wel, zal dat alleszins bij een andere ploeg zijn dan Juventus. Buffon heeft aangekondigd dat er een einde komt aan zijn tweede passage bij Juve.

Gianluigi Buffon is in Turijn een ware clublegende. Zeventien jaar aan een stuk stond 'Gigi' onder de lat bij de Oude Dame. Na een jaartje PSG keerde Buffon in 2019 terug naar het oude nest. Stilaan is het wel tijd om een beslissing te nemen over zijn toekomst.

Wat zijn verbintenis ten opzichte van Juventus betreft, is die zelfs al genomen. "Dit jaar zet ik definitief een punt achter mijn avontuur bij Juventus", vertelt Buffon aan beIN SPORTS. "Ik heb alles gegeven voor deze club. Dit is het voor mij."

Einde carrière staat nog niet vast

Het contract van de doelman bij Juventus loopt af eind dit seizoen. Zijn vertrek betekent nog niet noodzakelijk dat hij met pensioen gaat. "Ofwel stop ik, ofwel vind ik een situatie die me nog kan stimuleren."