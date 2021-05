📷 Uitgelekt? Het nieuwe shirt van Inter kleurt pas blauw en zwart als... er gezweet zal worden

Romelu Lukaku speelt volgend seizoen in een héél opmerkelijk shirt. Het nieuwe shirt van Inter Milano FC is namelijk uitgelekt.

Opvallend: de spelers zullen niet in het blauw en zwart op het veld verschijnen, maar in het blauw en donkerblauw. Nike komt namelijk met een stof op de proppen die zal verkleuren bij vochtigheid.

In dit geval is het de bedoeling dat de donkerblauwe banden zwart kleuren als er gezweet wordt. Zo is het niet langer mogelijk om je te verstoppen op het veld…