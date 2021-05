Inter-coach vecht (letterlijk) onenigheid uit met speler, Lukaku is omroeper...

Inter Milano is al kampioen, maar won gisteren toch maar weer mooi van AS Roma met 3-1. Lautaro Martinez mocht na 35 minuten invallen voor de geblesseerde Sanchez, maar Martinez werd na 77 minuten terug van het veld gehaald door trainer Antonio Conte. Gevolg: een hevige discussie op de bank van Inter tussen Martinez en Conte.

De dag na het voorval kon iedereen ermee lachen, en gingen de twee kemphanen het samen, als wijze van grap, uitvechten in de ring, onze landgenoot Romelu Lukaku was omroeper. Bij deze, de hilarische beelden van de losse sfeer op de oefenvelden van Inter:

Inter organized a boxing match between Lautaro Martínez and Antonio Conte after things got heated when the Argentinian was substituted against Roma 😤😂👊



(via antonioconte/IG) pic.twitter.com/aVYoqKBJzq