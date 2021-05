Neymar kent zijn 23 ploegmaats voor de Copa América deze zomer

Het is een mooie zomer voor al wie van voetbal houdt. Het Europees kampioenschap komt eraan, maar ook de Copa América wordt deze zomer gespeeld. Topfavoriet Brazilië deelde alvast haar selectie mee voor het kampioenschap.

Deze zomer is het de Copa América in Argentinië en Colombia. Brazilië, de grote concurrent van Argentinië, is de grote favoriet van het toernooi. Kunnen de Brazilianen winnen op de grond van de vijand?

In de groepsfase komt Brazilië thuisland Colombia, Venezuela, Ecuador en Peru tegen. De eerste vier van de vijf ploegen gaan door, dat moet dus een haalbare kaart zijn voor de Brazilianen. De Braziliaanse bondscoach, Tite, maakte alvast zijn 24 kleine kanaries, waar hij mee ten strijde trekt, bekend.