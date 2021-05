Smaakmaker van Seraing heeft nieuws over waar hij volgend seizoen zal spelen

Seraing speelt volgend seizoen in de Jupiler Pro League, maar dat zal evenwel zonder topschutter Georges Mikautadze zijn.

Seraing maakt volgend seizoen de overstap naar 1A na de gewonnen barragewedstrijden tegen Waasland-Beveren.

Volgend seizoen zal Seraing het evenwel moeten stellen zonder topschutter Mikautadze. Hij liet zelf weten terug te keren naar Metz.

"Het was zo voorzien: ik tekende een nieuw contract en trainer Frédéric Antonetti zal me opnemen in de A-kern", vertelt hij aan RTBF. "Het doet pijn om dit project te verlaten. Ik zal Seraing nooit vergeten, ze zijn als mijn tweede familie."

Mikautadze, amper 20 jaar oud, scoorde 22 doelpunten in 24 wedstrijden. Hij speelde dit jaar ook voor het eerst voor de nationale ploeg van Georgië.