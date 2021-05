'Aster Vranckx volgend seizoen bij Belgische topclub actief'

Momenteel heeft hij het moeilijk om zich door te zetten bij KV Mechelen, maar zijn transfer naar Wolfsburg deze zomer is wel al in kannen en kruiken. Al zou hij volgend seizoen ook nog wel eens in België kunnen spelen.

In Duitsland gaat men er stilaan vanuit dat Aster Vranckx volgend seizoen nog niet voor Wolfsburg zal spelen, maar zal kiezen voor een tussenstap. Hij zou dus kunnen uitgeleend worden. Aan een team uit Duitsland waar hij meer minuten zou kunnen maken dan bij De Wolven, of ... richting Jupiler Pro League. Genk KRC Genk zou wel openstaan voor zo'n huurbeurt, terwijl het voor Vranckx een extra jaar in een vertrouwde competitie zou zijn. Ook Anderlecht en Club Brugge toonden in het verleden net als de Limburgers interesse, maar het zou wel degelijk Genk zijn dat het meest concreet is momenteel.