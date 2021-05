Vanheusden naar Feyenoord? "Misschien kunnen we ons stadion verkopen"

De kans dat Zinho Vanheusden volgend seizoen nog bij Standard voetbalt, lijkt met de dag groter te worden.

Standard speelt zondagmiddag op bezoek bij KV Mechelen. "KV Mechelen doet het daar aardig. Vrancken heeft het goed staan, maar Standard en Gent stellen geen pepernootje voor op dit moment", zegt Johan Boskamp aan HBVL.

De terugkomst van Vanheusden was voor Boskamp een mooi moment. "Ik vond het wel mooi dat Zinho Vanheusden zijn rentree maakte. Goed voor dat ventje. Het is te hopen dat alle blessure-ellende nu achter hem ligt."

Vanheusden lijkt op weg om bij Standard te blijven, maar voor Boskamp mag hij ook naar Nederland trekken. "De kans dat hij blijft, is blijkbaar toegenomen. Maar Zinho mag altijd naar Feyenoord komen. Ik denk niet dat we hem kunnen betalen. Misschien kunnen we ons stadion nog verkopen.”