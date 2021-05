ONGELOFELIJK: keeper Liverpool pakt de drie punten door in de laatste seconde te scoren

Van tijd tot tijd gebeurt het wel eens, een keeper die in de laatste seconden de drie punten pakt voor zijn ploeg. Niet vaak, maar het gebeurt. Het gebeurde vandaag ook in West Brom. Alisson, de keeper van Liverpool, scoorde in de 95ste minuut en won de wedstrijd voor zijn ploeg.

Liverpool strijdt nog volop voor een plaatsje in de Champions League van volgend seizoen. Tot in de 94ste minuut zag het er slecht uit voor de mannen van Jürgen Klopp, The Reds stonden gelijk op West Brom en dreigden voeling met de top vier te verliezen. Een minuut later kopte Alisson een voorzet van Alexander-Arnold tegen de touwen.

De ontlading was groot bij Liverpool. De manier waarop de roodhemden wonnen + het belang van de zege, zette de spelers aan het vieren. Alisson was met zijn goal de grote matchwinnaar. Door de overwinning op West Brom staat Liverpool op een punt van de Champions League en Chelsea, de vierde uit de stand. Bij verlies had het over en uit geweest voor Alisson en co.