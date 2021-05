Schoofs brengt KVM op 180 minuten van Europees ticket: "Voorbarig om te stellen dat we Europa kunnen ruiken"

De aanvoerder die voorop gaat in de strijd: ook in Mechelen zien ze zoiets graag. Rob Schoofs deed dat door zijn ploeg met twee doelpunten voorbij Standard te loodsen. KV Mechelen blijft zo aan de leiding in play-off 2, Europees voetbal komt zowaar in zicht.

"Ik ben blij om eindelijk nog eens te kunnen scoren, ja", vertelt de matchwinnaar. "Dat doet deugd. Het belangrijkste is wel dat we een heel belangrijke overwinning pakken." Zijn statistieken zijn weer wat opgesmukt, al is Schoofs op dat vlak nog niet helemaal tevreden. "Mijn stats hadden er dit seizoen veel beter kunnen uitzien als ik iets efficiënter was geweest. Ik had makkelijk aan tien goals kunnen geraken."

KV Mechelen zit als collectief ondertussen aan drie zeges op rij in de Europe Play-Off. Is het de meest frisse ploeg? "Dat weet ik niet. Er zijn toch wat jongens met kwaaltjes en Storm valt nu ook uit. Maar we brengen fris voetbal en gaan vol vooruit, met veel lopende mensen en veel beweging. Dat kost energie, maar zolang je wint, blijf je dat doen."

De prijzen worden pas zaterdag uitgedeeld

En zo staat KV Mechelen zowaar op twee matchen van Europees voetbal. "Het is een beetje voorbarig om te stellen dat we Europa kunnen ruiken, door de overwinning van Gent. We hebben het tot dusver heel goed gedaan. De prijzen worden pas zaterdag uitgedeeld. Er wachten ons nog twee moeilijke wedstrijden."

Schoofs denkt dat de definitieve beslissing pas valt op de slotspeeldag na het duel tegen Gent. "We gaan ervan uit dat het zaterdag beslist zal worden. We moeten naar onszelf kijken. Voor Oostende is het woensdag de laatste kans. Als wij daar gaan winnen, is het afgelopen voor hen."