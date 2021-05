Wij moeten wachten tot maandag, maar onze Noorderburen maakten hun selectie al bekend

Opvallend: Frank De Boer heeft 34 namen opgegeven in zijn selectie. Er mogen echter maar 26 spelers meegaan naar het EK, dat betekent dat er nog 8 Nederlanders net naast het Europees kampioenschap zullen grijpen. De definitieve selectie moet voor 1 juni binnen zijn.

Er zijn dus eerst nog een aantal oefenmatchen ter voorbereiding van het EK. Aan de spelers om hun dan te bewijzen aan de coach wie er verdient om mee te gaan. Van Dijk raakt niet tijdig fit, en is dus ook niet geselecteerd. Verder komen Timber en Gakpo bij de selectie als nieuwelingen, en Karsdorp en El Ghazi verdienden hun plaatsje terug.

