Axel Witsel reageert op zijn EK-selectie

De draaischijf van Borussia Dortmund reageert op Twitter op zijn selectie voor het Europees Kampioenschap.

"Ik voel veel emoties en ik ben trots dat ik geselecteerd ben voor het grote toernooi deze zomer. Ik heb nog veel werk voor de boeg. Maar ik zit op schema en doe er alles aan om op het EK te geraken."

De Rode Duivel scheurde zo'n vier maanden geleden zijn achillespees. Na zijn operatie is kinesist Lieven Maesschalck Witsel nu aan het klaarstomen voor het EK.

I feel such great emotion and pride to be selected in the national squad for this summer’s tournament 🙏🏽🇧🇪



There is still work for me to do but I am on track and doing everything I can to get there 💪🏽 pic.twitter.com/KfazNjsgQ7