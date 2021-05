Kevin De Bruyne krijgt mogelijk al speelminuten tegen Brighton & Hove Albion

Kevin De Bruyne heeft nog twee grote doelen dit seizoen. Het winnen van de Champions League en Europees Kampioen worden met de Rode Duivels. De middenvelder wordt klaargestoomd om topfit een gooi te doen naar die twee doelen.

De Bruyne skipte de voorbije weken wat wedstrijden omdat hij kampt met spiervermoeidheid. Dinsdag maakt Man City, dat al zeker is van de titel, de verplaatsing naar Brighton. Een ideale gelegenheid voor de ex-Genkie om opnieuw speelminuten op te doen, naar aanleiding van de Champions League-finale op 29 mei tegen Chelsea.

“Kevin voelt zich goed. We moeten bekijken of hij fit genoeg is om te spelen”, zei coach Pep Guardiola maandag op een persconferentie. “Hij heeft de voorbije twee dagen getraind. Net als elke speler in de kern is hij belangrijk, dat weet iedereen.”