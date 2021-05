Koen Casteels laat zich nu al opereren en wacht de laatste wedstrijd niet af

Koen Casteels reist nu al af naar België om zich te laten opereren.

Koen Casteels komt nu al terug naar België om zich te laten opereren. Hij wacht niet de laaste wedstrijd in de Bundesliga af met Wolfsburg. Dit maakte de club vandaad bekend. Tijdens een operatie in 2019 werd er een plaatje gezet en dit wordt nu verwijderd. Dit is ook de reden dat hij niet in de selectie zit van de Rode Duivels.

Koen Casteels stond dit seizoen 37 wedstrijden onder de lat bij Wolfsburg. Dat zich vorig weekend plaatste voor de voorrondes van de Champions League door zich te verzekeren van de 4de plaats in de Bundesliga.